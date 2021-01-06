Более тысячи человек умерли от COVID-19 за сутки в Великобритании

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За последние сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции умер 1041 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации.

Отмечается, что в последний раз подобные показатели наблюдались на пике весенней волны эпидемии. Антирекорд в 1224 смерти был установлен 21 апреля.

За сутки в Великобритании выявлены рекордные 62,3 тысячи случаев заболевания. Всего с начала пандемии в Соединенном Королевстве зафиксировано более 2,8 миллиона зараженных. Кроме того, свыше 77,3 тысячи человек умерли. Это является крупнейшим показателем в Европе, сообщает ТАСС.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

Позднее в Великобритании из-за коронавируса объявили третий национальный локдаун. Все школы королевства переводятся на удаленный режим. Британцам разрешат выходить из дома только на прогулку, для получения медицинской помощи и в магазины. Лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать свои жилища.

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