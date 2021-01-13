Врачи предложили список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Некоторые специалисты полагают, что для того, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом, в России нужно сделать вакцину обязательной для так называемых контактных профессий. Что это за профессии и насколько реализуема подобная вакцинация, «Вечерняя Москва» узнала у врачей.

Врач-рефлексотерапевт Машаллах Мехтиев полагает, что в категорию вакцинированных следует включить в первую очередь самих медработников.

— Идея обязательной вакцинации хорошая. К тому же медики сами всегда выступают за вакцинацию. Насколько я помню, полгода назад некоторые врачи не спешили вакцинироваться и рекомендовали другим не спешить, так как не было достаточных данных. Сегодня ситуация сильно изменилась, и тревожиться о безопасности или эффективности причин уже нет, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Помимо врачей, Мехтиев считает необходимой вакцинацию соцработников, астронавтов, специалистов, работающих в изолированных отдаленных местах вдали от качественной медицинской помощи. Уязвимым профессиям следует предоставить приоритетное право при вакцинации, уверен он.

— Представителям профессий с высоким риском и другим людям из зоны риска, как и делается сейчас, предоставить первоочередное право на вакцинацию. Но я считаю, что, кроме этого, надо больше работать с населением, давать и сложную, и простую информацию, доказывающую эффективность и безопасность вакцин, понятную для всех, — добавил Мехтиев.

Врач-нарколог Алексей Казанцев предложил свой перечень профессий, которым нужна вакцина в приоритетном порядке.

— Если нет противопоказаний и вакцина себя хорошо зарекомендовала, то надо вакцинировать все эти наиболее контактирующие с большим количеством населения профессии. Необходимо вакцинировать стюардесс, кондукторов, водителей, таксистов, продавцов, официантов, которые находятся в непосредственном контакте с огромной массой посетителей и клиентов. Но должен быть учет противопоказаний, потому что у некоторых людей есть противопоказания для прохождения вакцинации, — заметил Казанцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что со следующей недели необходимо переходить к масштабной вакцинации всего населения от коронавируса. Глава государства распорядился подготовить соответствующую инфраструктуру.

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