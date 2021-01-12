Мясников объяснил рост числа тяжелых пациентов с коронавирусом в больницах

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Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему в городские больницы поступают пациенты с более тяжелой формой коронавируса, чем в первую пандемию. Причина кроется не в ужесточении коронавируса, а в критериях госпитализации.

Мясников напоминает, что раньше в больницу клали каждого, кто болел COVID-19.

— В первую волну клали всех. Если диагноз коронавирус — сразу госпитализация. Поэтому доля тяжелобольных была 10–20 процентов. Основанием для госпитализации был диагноз «коронавирус». Сегодня мы поняли, что лечить всех на больничных койках в принципе неправильно. Если нет тяжелой пневмонии, то лечим на дому. И легкие случаи пневмонии тоже лечим на дому. Сейчас критерии отбора пациентов в больницу очень сильно ужесточились. Это правильно, — cказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Теперь госпитализируют только людей с определенной степенью поражения легких, гипоксией, с неконтролируемой температурой и так далее. Поэтому в госпиталях принимают в большинстве своем тяжелых больных. Если ужесточить критерии, то число тяжело больных в стационаре вырастет, объяснил Мясников.

— Люди не болеют тяжелее, вирус стал слабее, но критерии отбора стали жестче, — добавил врач.

Ранее главврач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко сообщил, что пациенты в Москве сейчас более тяжелые, чем в первую пандемию.

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