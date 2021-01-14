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Россия подаст заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия подаст заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

Кирилл Николаев

Здоровье

В феврале Россия подаст официальную заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. Об этом в четверг, 14 января, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Reuters.

Он отметил, что в ближайшее время будет опубликована экспертная оценка, которая покажет высокую эффективность вакцины. Дмитриев добавил, что пока не ясно, одобрит ли европейский регулятор препарат.

Глава РФПИ рассказал, что ожидает одобрения на применение вакцины регуляторами девяти стран в январе.

Ранее стало известно, что в Бразилии началось производство российской вакцины «Спутник V». Кроме того, данный препарат зарегистрировали в Венесуэле.

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