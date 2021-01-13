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Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Кирилл Николаев

Здоровье

Министерство здравоохранения Венесуэлы зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в среду, 13 января, сообщили в Twitter-аккаунте российской вакцины.

По словам генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, «Спутник V» уже является важной частью национального портфеля вакцины в ряде государств Латинской Америки. В ближайшие недели РФПИ ожидает новые соглашения по препарату со странами региона.

Ранее стало известно, что в Бразилии началось производство российской вакцины «Спутник V».

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