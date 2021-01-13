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Рекордное число умерших от COVID-19 за сутки выявили в Великобритании
Фото: flickr.com / Rob Mitchell

Рекордное число умерших от COVID-19 за сутки выявили в Великобритании

Кирилл Николаев

В мире

За последние сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончались 1564 человека. Это рекордный показатель с начала пандемии.

Предыдущий антирекорд в 1325 смертей был установлен 8 января. За последние сутки в Великобритании были выявлены 47,5 тысячи новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 3,21 миллиона случаев заболевания. В стране от коронавируса умерли 84 767 пациентов. Это максимальный показатель в Европе, сообщает ТАСС.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в других странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.

С 4 января в Великобритании введен уже третий по счету национальный локдаун.

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