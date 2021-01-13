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Вакцинация от коронавируса началась в Ватикане
Фото: pixabay.com

Вакцинация от коронавируса началась в Ватикане

Кирилл Николаев

В мире

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Ватикане. Об этом в среду, 13 января, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Кампания по вакцинации от коронавируса стартовала в холле Зала аудиенций Павла VI. Помещение оборудовано специальным креслом, кушеткой, холодильником для хранения вакцин и компьютером, в который заносится вся необходимая информация.

Первую дозу вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции получил Папа Римский Франциск. Он должен сделать вторую прививку через три недели, сообщает РИА Новости.

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