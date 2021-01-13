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Врач рассказал об отсутствии распространения «британского» штамма COVID-19 в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Врач рассказал об отсутствии распространения «британского» штамма COVID-19 в России

Анастасия Волоснова

Здоровье

В России не произошло распространение «британского» штамма COVID-19. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, ранее зафиксированный пациент с «британским» штаммом не распространил инфекцию.

— На сегодня в РФ случай выявления «британского» штамма пока единственный. Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Дальнейшего распространения инфекции не произошло, — приводит РИА Новости слова Горелова.

О заражении одного россиянина «британским» штаммом коронавируса стало известно в воскресенье, 10 января. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в конце декабря. По данным консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам станы, новый штамм COVID-19 быстрее распространяется и может быть на 70 процентов заразнее обычного.

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Британия и Россиякоронавирусновый штамм
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