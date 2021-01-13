Медики назвали симптомы нового штамма коронавируса у детей

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Новый штамм коронавирусной инфекции, впервые выявленный в Великобритании, а затем и в ряде других стран, протекает у детей с рядом отличительных особенностей.

Как установили врачи, свыше половины заболевших детей страдают от усталости, многие становятся замкнутыми. Младенцы могут переживать приступы истерики и плача.

У 53 процентов маленьких пациентов с «британским» коронавирусом зафиксированы жалобы на головную боль. Помимо этого возможны боли в животе и горле.

Практически у половины детей с новым штаммом COVID-19 отмечалась температура выше 37 градусов.

Примерно треть, 35 процентов, детей с этим заболеванием испытывали потеря аппетита, причем чаще этот симптом проявлялся у малышей в возрасте до года, сообщает Express.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 6778 человек. Общее число вылечившихся от COVID-10 в столице увеличилось до 708 568. По последним данным, в городе выявлено 867 215 случаев COVID-19, скончались за все время 12 097 пациентов.

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