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Производство вакцины «Спутник V» началось в Бразилии
Фото: pixabay.com/

Производство вакцины «Спутник V» началось в Бразилии

Кирилл Николаев

Здоровье

В Бразилии началось производство российской вакцины «Спутник V». Об этом в среду, 13 января, сообщили в Twitter-аккаунте российской вакцины.

Производством «Спутник V» занялась одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica. На этой неделе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Uniao Quimica подадут заявку на экстренное применение вакцины в Бразилии. Вакцинация населения российским препаратом уже стартовала.

В первом квартале 2021 года РФПИ поставит в Бразилию десять миллионов доз препарата. Первые партии ожидаются в январе. Всего в 2021 году в Бразилию планируется доставить 150 миллионов доз вакцины.

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