Производство вакцины «Спутник V» началось в Бразилии

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В Бразилии началось производство российской вакцины «Спутник V». Об этом в среду, 13 января, сообщили в Twitter-аккаунте российской вакцины.

Производством «Спутник V» занялась одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica. На этой неделе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Uniao Quimica подадут заявку на экстренное применение вакцины в Бразилии. Вакцинация населения российским препаратом уже стартовала.

BREAKING: União Quimica started production of Sputnik V vaccine in Brazil in January 2021. RDIF provided all the necessary documentation and materials. RDIF, União Quimica will apply for an emergency use authorization for Sputnik V in Brazil this week. https://t.co/XUUXTOPjTu — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 13, 2021

В первом квартале 2021 года РФПИ поставит в Бразилию десять миллионов доз препарата. Первые партии ожидаются в январе. Всего в 2021 году в Бразилию планируется доставить 150 миллионов доз вакцины.

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