Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
С понедельника во всех столичных школах возобновится очное обучение — педагоги с нетерпением ждут детей
Преподаватель английского языка московской школы № 1448 Марина Лебедева очень ждет возвращения любимых учеников в классы. На уроках в школе будут соблюдаться все необходимые меры санитарной безопасности / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

С понедельника во всех столичных школах возобновится очное обучение — педагоги с нетерпением ждут детей

Марьяна Шевцова

Образование

В четверг, 14 января, мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что столичные учащиеся с понедельника, 18 января, вернутся в школы и приступят к очному обучению.

По словам главы города, эпидемическая обстановка в Москве пока остается неопределенной.

— С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости. Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотока в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса, — отметил он.

Кроме того, набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей.

— С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находятся свыше 13 тысяч человек — столько же, сколько и накануне праздников, — добавил Сергей Собянин.

Тем не менее благодаря дополнительным мощностям, введенным за последние недели, в коронавирусных госпиталях свободно порядка 7,6 тысячи коек.

— На 2 тысячи коек больше, чем в конце декабря, — уточнил мэр столицы.

Поэтому, взвесив все «за» и «против» и проведя консультации с санитарными врачами, столичные власти приняли решение все же возобновить очное обучение для всех классов. С понедельника транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

— Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым, — подчеркнул он. — Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик.

Поэтому, отметил мэр Москвы, школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемической безопасности.

— В случае выявления даже одного случая инфекции — как и в первом полугодии — весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение, — сказал Собянин.

Возобновлению очных занятий очень обрадовались учителя. По словам директора школы № 1448 Ольги Дмитриевой, весь педагогический коллектив с нетерпением ждет встречи с учениками.

— Мы, конечно, очень сильно соскучились по ребятам, — поделилась она.

По словам директора учебного заведения, с точки зрения санитарной безопасности школа будет действовать по уже отработанному в первом полугодии алгоритму: регулярно будут проводиться уборка помещений и проветривание кабинетов, потоки учащихся разделят, чтобы минимизировать контакты между детьми.

— У нас закуплено достаточное количество средств индивидуальной защиты, везде установлены санитайзеры, — добавила Ольга Дмитриева.

Директор школы также рассказала, что первая учебная неделя в этом году будет посвящена повторению пройденного материала — чтобы выявить, какие есть пробелы в знаниях у детей.

— Мы понимаем, что ученики долгое время были на дистанционном обучении и могли отвыкнуть от школы. Поэтому будем также помогать им быстрее адаптироваться и напомним о правилах поведения, — пояснила она.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Почти 500 тысяч детей ходят в 6–11-е классы, еще 540 тысяч учатся в 1–5-х классах. В общей сложности школы Москвы посещают более 1 миллиона учеников. Порядка 92 процентов родителей выбирают для своих детей школу в районе проживания.

С начала пандемии учителя провели более 16,5 миллиона онлайн-уроков, в среднем ежедневно во время дистанционки проходило около 160 тысяч занятий.

КСТАТИ

Другие ограничения, введенные ранее на территории Москвы, продлеваются на неделю — до четверга, 21 января 2021 года. Так, городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

Продлен домашний режим для людей старшего возраста и с хроническими заболевания, сохраняется необходимость перевода 30 процентов сотрудников на удаленку.

Читайте также: Мурашко призвал привитых от COVID-19 россиян продолжать носить маски

образованиешколакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Место, где решилась судьба всей войны

Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Все мнения
О проекте