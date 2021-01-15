С понедельника во всех столичных школах возобновится очное обучение — педагоги с нетерпением ждут детей

Преподаватель английского языка московской школы № 1448 Марина Лебедева очень ждет возвращения любимых учеников в классы. На уроках в школе будут соблюдаться все необходимые меры санитарной безопасности / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В четверг, 14 января, мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что столичные учащиеся с понедельника, 18 января, вернутся в школы и приступят к очному обучению.

По словам главы города, эпидемическая обстановка в Москве пока остается неопределенной.

— С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости. Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотока в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса, — отметил он.

Кроме того, набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей.

— С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находятся свыше 13 тысяч человек — столько же, сколько и накануне праздников, — добавил Сергей Собянин.

Тем не менее благодаря дополнительным мощностям, введенным за последние недели, в коронавирусных госпиталях свободно порядка 7,6 тысячи коек.

— На 2 тысячи коек больше, чем в конце декабря, — уточнил мэр столицы.

Поэтому, взвесив все «за» и «против» и проведя консультации с санитарными врачами, столичные власти приняли решение все же возобновить очное обучение для всех классов. С понедельника транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

— Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым, — подчеркнул он. — Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик.

Поэтому, отметил мэр Москвы, школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемической безопасности.

— В случае выявления даже одного случая инфекции — как и в первом полугодии — весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение, — сказал Собянин.

Возобновлению очных занятий очень обрадовались учителя. По словам директора школы № 1448 Ольги Дмитриевой, весь педагогический коллектив с нетерпением ждет встречи с учениками.

— Мы, конечно, очень сильно соскучились по ребятам, — поделилась она.

По словам директора учебного заведения, с точки зрения санитарной безопасности школа будет действовать по уже отработанному в первом полугодии алгоритму: регулярно будут проводиться уборка помещений и проветривание кабинетов, потоки учащихся разделят, чтобы минимизировать контакты между детьми.

— У нас закуплено достаточное количество средств индивидуальной защиты, везде установлены санитайзеры, — добавила Ольга Дмитриева.

Директор школы также рассказала, что первая учебная неделя в этом году будет посвящена повторению пройденного материала — чтобы выявить, какие есть пробелы в знаниях у детей.

— Мы понимаем, что ученики долгое время были на дистанционном обучении и могли отвыкнуть от школы. Поэтому будем также помогать им быстрее адаптироваться и напомним о правилах поведения, — пояснила она.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Почти 500 тысяч детей ходят в 6–11-е классы, еще 540 тысяч учатся в 1–5-х классах. В общей сложности школы Москвы посещают более 1 миллиона учеников. Порядка 92 процентов родителей выбирают для своих детей школу в районе проживания.

С начала пандемии учителя провели более 16,5 миллиона онлайн-уроков, в среднем ежедневно во время дистанционки проходило около 160 тысяч занятий.

КСТАТИ

Другие ограничения, введенные ранее на территории Москвы, продлеваются на неделю — до четверга, 21 января 2021 года. Так, городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

Продлен домашний режим для людей старшего возраста и с хроническими заболевания, сохраняется необходимость перевода 30 процентов сотрудников на удаленку.

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