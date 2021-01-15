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Мурашко призвал привитых от COVID-19 россиян продолжать носить маски
Фото: Пресс-служба Минздрава России

Мурашко призвал привитых от COVID-19 россиян продолжать носить маски

Виктория Родимкина

Здоровье

Жители России, которые уже привились от коронавируса, должны продолжать носить маски до формирования иммунитета. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу, 15 января.

— Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета, — пояснил министр.

По его словам, вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания и заражения, но вакцинированный человек все равно может передать инфекцию тем, кто не сделал прививку.

Мурашко отметил, что маски защищают окружающих от возможного заражения, передает РИА Новости.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что переболевшим коронавирусом гражданам все равно необходимо делать прививки от COVID-19. Помимо этого, в Роспотребнадзоре отметили, что пик коронавируса в России уже пройден. Уровень заболеваемости вряд ли повысится до осенних показателей, уточнили там.

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