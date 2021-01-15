В Роспотребнадзоре заявили, что пик заболеваемости коронавирусом в РФ пройден

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пройден. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в пятницу, 15 января.

Она отметила, что показатели осеннего пика заболеваемости вряд ли повторятся, на сегодняшний день наметилась тенденция к стабилизации ситуации.

— И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден, — цитирует Наталью Пшеничную ТАСС.

Специалист уточнила, что часть населения страны уже переболела COVID-19, при этом увеличивается доля прошедших вакцинацию. Пшеничная добавила, что возможен небольшой рост заболеваемости к весне, как это бывает с сезонными инфекциями.

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