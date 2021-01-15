Гинцбург рассказал, нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Переболевшие коронавирусной инфекцией граждане все равно должны привиться от COVID-19. Однако если после первой прививки уровень антител будет превышать 1:3200, этого будет достаточно. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу, 15 января.

По его словам, по этому вопросу есть официальная позиция Минздрава, из которой следует, что вакцинироваться переболевшим коронавирусом не надо.

— Я такой позиции не придерживаюсь. Я придерживаюсь позиции, что надо, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Глава центра посоветовал переболевшим коронавирусом измерить уровень антител после первой прививки. При уровне антител 1:3200 и больше второй раз можно не вакцинироваться.

Напомним, в августе прошлого года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ее назвали «Спутник V». Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в 21 день.

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