Гинцбург допустил создание однокомпонентной вакцины от коронавируса

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Создание однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции не исключено, но важно, чтобы она давала иммунитет на продолжительное время. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцины, предназначенные для одного введения, уже существуют, но неизвестно будут ли они защищать.

— Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено (создание однокомпонентной вакцины — прим. «ВМ»), — отметил эксперт.

Он добавил, что пока никаких подходов для создания подобного вида вакцины нет, передает РИА Новости.

Напомним, в августе прошлого года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи. Ее назвали «Спутник V». Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в 21 день.

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