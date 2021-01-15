Иммунолог оценил возможность новой волны коронавируса в России

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Новой волны COVID-19 весной не будет, к этому времени сформируется достаточный уровень иммунитета, также свою роль сыграет и солнечная погода. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

— Весной уже не будет волны коронавируса, уже будет количество иммунной прослойки такое, что вирусу не пройти. Кто болеет? Новые. Почему китайцы так боятся? У них переболело мало, а народу полно. Если там полыхнет, то мало не покажется, — заявил врач корреспонденту РИА Новости.

Он добавил, что весной на COVID-19 повлияет солнечная погода, так как ультрафиолет для вируса еще хуже, чем мороз.

Также Жемчугов предположил, что спад в выявлении новых случаев коронавируса продлится еще две недели. Низкие температуры неблагоприятны для COVID-19, поэтому на улице он сейчас почти не распространяется.

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