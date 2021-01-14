«Накопилось много мутаций»: опасна ли для россиян новая волна пандемии

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В 2021 году пандемия новой коронавирусной инфекции станет более опасной, чем в минувшем. Такое мнение высказал директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан. «Вечерняя Москва» решила узнать у врачей, насколько новая волна пандемии опасна для России и поможет ли масштабная вакцинация остановить распространение вируса.

По словам врача-вирусолога Владимира Симоненко, пандемия COVID-19 может усилиться в текущем году лишь в том случае, если начнет расти число штаммов болезни.

— Такие опасения имеются. В этой связи не соглашаться со словами представителя ВОЗ у меня нет никаких оснований. Но благодаря разработанным вакцинам и начавшейся в мире процедуре прививания от коронавирусной инфекции ситуацию можно будет полностью контролировать, — отметил медик.

По словам Симоненко, существующие в мире вакцины, в том числе и отечественного производства, «заточены» на наиболее доминирующие штаммы COVID-19:

— Пока у нас имеется обычный классический штамм и новый — британский. Понятное дело, что вакцина разрабатывалась прежде всего для борьбы с SARS-CoV-2. Но после обнаружения в системе вируса более заразной линии VUI-202012/01, где накопилось очень много мутаций, было объявлено о новом штамме. Однако это далеко не означает, что наши вакцины не способны справиться и с ним.

Врач отметил, что у нового варианта COVID-19 нет стойкости к препарату. Это позволяет сделать следующее заключение: после того как вакцину введут человеку, даже при вспышке нового варианта болезни в его организме будет сформирован иммунитет, который защитит от возбудителя.

В свою очередь врач-иммунолог Николай Крюкин отметил, что вакцинация сегодня — это необходимый процесс, даже если в перспективе появятся новые штаммы коронавирусной инфекции.

— Нужно четко осознавать, что мутации вируса продолжатся, а вслед за британским вариантом появятся иные. Но не стоит паниковать по этому поводу, ведь в целом внутренняя структура и доминирующие элементы вируса не изменятся. Конечно, это вовсе не означает, что те, кто вакцинируется сейчас, не смогут через условные 8–9 месяцев заразиться новой версией COVID-19, от которой у них не будет иммунитета. Отсюда вывод: после первой вакцинации спустя год пациент должен будет пройти ее повторно. Но получать укол можно будет уже с другим отечественным препаратом, который к тому времени будет адаптирован под новые штаммы, поскольку они неизбежно появятся, — пояснил врач.

Несмотря на мутации вируса, российским ученым не придется заниматься новой фармацевтической разработкой препарата. Достаточно будет существующие вакцины адаптировать к актуальным версиям «короны». По словам медика, усовершенствованный препарат делается в течение двух–трех месяцев.

— Я считаю, что нам волноваться по большому счету не о чем, — заключил Крюкин.

Накануне президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию всех россиян от коронавируса с 18 января. Глава государства распорядился подготовить необходимую для этого инфраструктуру.

Как ранее объяснил «Вечерней Москве» профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, прививку от коронавируса необходимо поставить в первую очередь для того, чтобы не заболеть самому. Однако, вакцинируясь, человек заботится и о других гражданах, в том числе о тех, кто в принципе выступает против прививок и отрицает существование COVID-19.

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