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Власти Норвегии обяжут тестироваться на COVID-19 при въезде в страну
Фото: flickr.com / Julian-G. Albert

Власти Норвегии обяжут тестироваться на COVID-19 при въезде в страну

Кирилл Николаев

В мире

Власти Норвегии приняли решение обязать всех, кто въезжает в страну, сдавать на границе тест на коронавирусную инфекцию. Об этом в среду, 13 января, сообщает Интерфакс.

По словам министра юстиции Норвегии Моники Маленд, данные меры необходимы для недопущения распространения заболевания в стране. Также она указала на возросший риск завезти вирус в Норвегию из-за границы. Нарушителям этих мер грозит штраф в размере примерно 3,2 тысячи долларов.

СМИ сообщили, что дата введения новых мер безопасности на норвежских границах пока не называлась.

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Норвегия#тесткоронавирус
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