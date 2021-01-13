«Умереть или остаться инвалидом»: ученый раскритиковал противников вакцинации

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Президент России Владимир Путин поручил с 18 января начать масштабную вакцинацию всех россиян от коронавируса. Глава государства распорядился подготовить необходимую для этого инфраструктуру. О том, почему важно сделать прививку и защитить себя от новой инфекции, «Вечерней Москве» рассказали вирусологи.

Как объяснил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, прививку от коронавируса необходимо сделать в первую очередь, чтобы не заболеть самому. Однако, вакцинируясь, человек заботится и о других гражданах, в том числе о тех, кто выступает в принципе против прививок и отрицает существование COVID-19.

— Привитые люди создают очень важную иммунную прослойку, оберегая других от распространения инфекции, да и себя тоже, — отметил специалист.

По словам Аграновского, самый лучший метод призвать людей к необходимости сделать прививку от коронавируса — убеждение. Он считает, что для этого необходимо по телевизору запустить «талантливо сделанную» социальную рекламу. И, конечно же, СМИ также должны доносить до людей правильную информацию о вакцинации.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов также поддерживает масштабную вакцинацию. Он и сам перенес коронавирусную инфекцию несколько месяцев назад.

Ученый достаточно резко высказался о тех, кто выступает против массовой иммунизации.

— Хотите болеть — не вакцинируйтесь. Есть в Африке три или четыре страны, где нет национального календаря прививок, и средняя продолжительность жизни мужчин там 45 лет. Хотите иметь такую же продолжительность жизни — отмените все прививки. Ситуация вот какая: смертность от нынешнего коронавируса больше, чем от гриппа примерно в десять раз. Умирать могут даже молодые, у которых есть хронические заболевания. Я болел очень легко. У меня нет хронических заболеваний, я поддерживаю здоровый образ жизни. А вот мои некоторые родственники проболели четыре дня с температурой 38. Они к концу третьего дня думали, что умирают, — заявил собеседник «ВМ».

Чтобы люди легко шли на вакцинацию, с точки зрения профессора, надо гораздо больше им рассказывать о том, как тяжело болеют и умирают те, кто не привит. В качестве примера он привел масштабную вакцинацию от оспы в Москве в 1959–1960 годах, когда была вспышка инфекции. Тогда за короткое время прививку сделали около 10 миллионов жителей столицы и Подмосковья, а противооспенная вакцинация проводилась в СССР вплоть до 1980-х годов.

— И мы ведь оспу победили! Ее нет с нами уже 40 с лишним лет. Агитация была гораздо сильнее, чем сейчас, — картинки висели по поликлиникам, везде. Вакцинация была стопроцентная. В 1959 году один известный художник привез на себе оспу из Индии. И за месяц было вакцинировано только в Москве пять миллионов человек! Надо примеры из прошлого активно популяризировать и людям объяснять. Вы, например, находитесь в группе риска, хотите умереть или остаться инвалидом? Если не хотите, то вакцинируйтесь, — сказал Нетесов.

Записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве можно на сайте mos.ru.

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