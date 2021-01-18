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В ВОЗ спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19
Фото:Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В ВОЗ спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович предположила, когда пандемия коронавируса может пойти на спад.

Она отметила, что единого мнения по тому, как будет развиваться ситуация с коронавирусом пока нет, однако уже ясно, что пандемия не закончится, а вирус не уйдет

Мелита Вуйнович уточнила, что последние новости, связанные с тем, что страны начинают двигаться в сторону вакцинации, вселяют надежду. Однако вакцины, по словам представителя ВОЗ, могут положить конец пандемии, но не решат всех проблем.

Кроме того, Мелита Вуйнович добавила, что нужно продолжать принимать меры для борьбы с распространением коронавируса — носить маски, соблюдать гигиену и не забывать о других правилах, сообщает «Российская газета».

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