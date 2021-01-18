Число случаев коронавируса в мире превысило 95 миллионов

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 95 миллионов. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в понедельник, 18 января.

По его данным, COVID-19 зафиксировали у 95 003 533 человек. Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в Соединенных Штатах — свыше 23,9 миллиона.

За все время число летальных случаев составило более 52,2 миллиона.

Ранее сообщалось, что свыше 150 российских военных вылечились от коронавируса за минувшие сутки.

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