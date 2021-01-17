Более 150 российских военных вылечились от COVID-19 за прошедшие сутки

Фото: Андрей Никеричев / Агентство городских новостей «Москва»

За минувшие сутки выздоровели от коронавируса 152 российских военных. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщили в бюллетене Минобороны России.

— За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 152 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 25 977 человек, — говорится в бюллетене.

Отмечается, что общее число выздоровевших среди гражданского персонала достигло 3686 человек.

Сообщается, что по состоянию на 17 января в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлено 3820 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Риск побочных эффектов»: врач рассказала о последствиях самолечения при COVID-19