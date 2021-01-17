Более 150 российских военных вылечились от COVID-19 за прошедшие сутки
За минувшие сутки выздоровели от коронавируса 152 российских военных. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщили в бюллетене Минобороны России.
— За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 152 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 25 977 человек, — говорится в бюллетене.
Отмечается, что общее число выздоровевших среди гражданского персонала достигло 3686 человек.
Сообщается, что по состоянию на 17 января в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлено 3820 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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