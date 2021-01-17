«Риск побочных эффектов»: врач рассказала о последствиях самолечения при COVID-19

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

При лечении новой коронавирусной инфекции некоторые пациенты в надежде улучшить свое самочувствие начинают применять различные непроверенные препараты и использовать народные средства. Кто-то употребляет антибиотики или использует ингаляцию в качестве основного оружия против COVID-19. «Вечерняя Москва» решила узнать у врача, насколько опасны и допустимы такие способы самолечения.

Исключить антибиотики

Как рассказала нашему корреспонденту врач-вирусолог Надежда Беглецова, в первой стадии болезни, когда идет столкновение макроорганизма с микроорганизмами, требуется большая активность иммунитета. И, чтобы не нарушать выработку иммунной защиты, категорически запрещено принимать антибиотики.

— Нужно осознать, что антибиотики не являются средством борьбы с вирусом. Это антибактериальные препараты, но они могут значительно ухудшить иммунный статус пациентов, — отметила Беглецова.

Собеседница «ВМ» отметила, что практически все антибактериальные препараты подавляют иммунитет. И люди, которые используют их в надежде как-то повлиять на болезнь, напротив, таким образом продлевают присутствие вируса в организме. А также улучшают условия для его существования.

— Распространенная ситуация: пациент лихорадит все десять дней лечения на дому после приема антибиотиков, затем решается обратиться к врачу. Когда начинаешь расспрашивать, чем лечились. То слышишь в ответ, что пациент горстями принимал различные антибиотики. Что, собственно говоря, и повлекло ухудшение самочувствия. И это абсолютно логично, поскольку антибиотики не помогают при коронавирусе. Нужно просто дать организму возможность проявить свою собственную иммунную реакцию, — сообщила врач.

Чтобы убрать ломоту в теле или урегулировать температуру, эксперт рекомендует применять ибупрофен или парацетамол, которые снизят симптомы недуга.

— Эти противовоспалительные средства помогут облегчить ситуацию больного. Они способствуют снижению температуры. Особенно это важно для тех пациентов, которые плохо ее переносят. Да и в принципе, наверное, эти два препараты наиболее безопасные варианты жаропонижающих средств. Также допустим прием нестероидных противовоспалительных средств для домашнего лечения.

Однако если пациент находится в группе риска и у него имеется сопутствующая патология, то врачи, отметила специалист, иногда назначают препараты для разжижения крови. Но принимать и искать эти средства самостоятельно медик не рекомендует, поскольку сами специалисты их добавляют в лечение при возникновении определенных симптомов.

При этом собеседница «ВМ» отметила, что первые десять дней болезни должны пройти максимально безопасно для организма с минимальным набором каких-либо лекарственных воздействий.

Ингаляциям — нет

Еще одной распространенной ошибкой, отметила медик, является прием иммуностимуляторов и иммуномодуляторов:

— Многие надеются, что с применением этих средств они себе как-то облегчат участь. На самом же деле их использование приводит к затяжной лихорадке, гипоаллергическому и повышенному иммунному ответу. То есть опять же риск побочных эффектов гораздо выше, чем польза.

Абсолютно бесполезным действием при лечении коронавируса врач считает и ингаляции на содовой основе или спирте, «как рекомендуют некоторые псевдоспециалисты».

— Нет никаких доказательств того, что они могут улучшить состояние больного. Они как раз могут навредить и в отношении гипертермии, если у пациента лихорадка, и при воздействии на бронхиальное дерево. Возможно, такие методы кому-то помогли, но это не является основанием пропагандировать этот способ всем остальным лечащимся. Мы, представители науки, понимаем, что опыт единичных людей ни о чем не говорит и не позволяет распространять его на другую категорию пациентов, поскольку каждый индивидуален, — заметила Беглецова.

Никакой народной медицины

В то же время специалист убедительно просит не вдаваться в народную медицину и отказаться от дедовского способа «подышать над паром от картошки».

— Какая главная цель при таком способе? Убить вирус высокой температурой, то есть горячим воздухом. Но это бесполезно, даже если вы будете вдыхать пар или отправитесь в сауну, где температура воздуха составляет 110-градусную, это никак не убьет вирус.

По словам специалиста, организм человека устроен так, что при попадании высоких температур в дыхательные пути, а затем в альвеолы воздух охлаждается.

— Поймите, температура вдыхаемого человеком воздуха, например, тех же 110 градусов, не может быть равна температуре воздуха в легких. Иначе это привело бы к тяжелым последствиям для организма. Поэтому и этот метод борьбы с коронавирусной инфекцией нужно исключить.

«Звездочка» и уксус не работают

К малоэффективным способам профилактики COVID-19 эксперт причислила использование мази «звездочка», а также оксолиновой мази. Что же касается растирания уксусом, который, по мнению некоторых, способен повредить жировую оболочку вируса, эксперт спешит разочаровать: уксусная кислота не способна разрушить поверхность вируса:

— Уксус обладает очень посредственными жирорастворяющими свойствами. Он не сможет разрушить липидную оболочку коронавируса, поэтому обработка этой кислотойи растирание ею не даст желаемого результата.

Последствия коронавиурса

Собеседница «ВМ» напомнила, что даже после выздоровления от коронавирусной инфекции у пациента может начаться постковидный период, при котором могут возникнуть другие недуги.

— Очень долго восстанавливается дыхательная функция, может появиться одышка. Кроме того, некоторые рецепторы коронавируса непосредственно поражают клетки почек, легких и сердца, что в дальнейшем осложняет работу этих органов и может вызвать хронические заболевания.

Более того, у некоторых пациентов, перенесших болезнь, возникает бессонница, ухудшается память. Вирус способен разрушительно действовать на мочевыделительную систему и способен привести к бесплодию.

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