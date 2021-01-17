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В РФПИ опровергли отказ Бразилии от ускоренной регистрации вакцины «Спутник V»
Фото: Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

В РФПИ опровергли отказ Бразилии от ускоренной регистрации вакцины «Спутник V»

Виктория Родимкина

Здоровье

Информация о том, что Бразилия отказалась от ускоренной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», является недостоверной. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в воскресенье, 17 января.

В РПФИ уточнили, что Бразилия не отказалась начать регистрацию препарата, а только запросила дополнительную информацию.

— В связи с появившейся в ряде СМИ недостоверной информацией об отказе в ускоренной регистрации вакцины «Спутник V» в Бразилии сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины «Спутник V», — передают сообщение «Известия».

Запрос информации в такой ситуации является стандартной процедурой и совершенно не означает отказ в регистрации, добавили в РПФИ. Там отметили, что Конгресс Бразилии одобрил закон об автоматическом использовании вакцины, которая была зарегистрирована в ряде стран, включая РФ.

Ранее сообщалось, что бразильская компания попросила разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса «Спутник V».

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