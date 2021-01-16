Бразильская компания попросила разрешение на экстренное использование «Спутника V»
В Бразилии компания под названием União попросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавирса «Спутник V». Об этом в субботу, 16 января, сообщил портал G1.
Уточняется, что речь идет об использовании 10 миллионов доз препарата, который потенциально доступен в первом квартале 2021 года.
Ранее сообщалось, что данная вакцина уже зарегистрирована в нескольких странах Латинской Америки, среди которых Аргентина, Венесуэла, Бразилия и Боливия.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Россия подаст заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в Евросоюзе