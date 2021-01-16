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Бразильская компания попросила разрешение на экстренное использование «Спутника V»
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Бразильская компания попросила разрешение на экстренное использование «Спутника V»

Юлия Ямпольская

Здоровье

В Бразилии компания под названием União попросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавирса «Спутник V». Об этом в субботу, 16 января, сообщил портал G1.

Уточняется, что речь идет об использовании 10 миллионов доз препарата, который потенциально доступен в первом квартале 2021 года.

Ранее сообщалось, что данная вакцина уже зарегистрирована в нескольких странах Латинской Америки, среди которых Аргентина, Венесуэла, Бразилия и Боливия.

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Читайте также: Россия подаст заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

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