Бразильская компания попросила разрешение на экстренное использование «Спутника V»

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В Бразилии компания под названием União попросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавирса «Спутник V». Об этом в субботу, 16 января, сообщил портал G1.

Уточняется, что речь идет об использовании 10 миллионов доз препарата, который потенциально доступен в первом квартале 2021 года.

Ранее сообщалось, что данная вакцина уже зарегистрирована в нескольких странах Латинской Америки, среди которых Аргентина, Венесуэла, Бразилия и Боливия.

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