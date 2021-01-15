Парагвай зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Фото: АГН «Москва»

Парагвай зарегистрировал российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в пятницу, 15 января, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что регистрация вакцины прошла по ускоренной процедуре. Препарат уже зарегистрирован в нескольких странах Латинской Америки, среди которых Аргентина, Венесуэла, Бразилия и Боливия, сообщает РИА Новости.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в феврале Россия подаст официальную заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. Также стало известно, что Россия готова к поставкам вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Египет.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мурашко призвал привитых от COVID-19 россиян продолжать носить маски