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Парагвай зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Фото: АГН «Москва»

Парагвай зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Кирилл Николаев

Здоровье

Парагвай зарегистрировал российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в пятницу, 15 января, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что регистрация вакцины прошла по ускоренной процедуре. Препарат уже зарегистрирован в нескольких странах Латинской Америки, среди которых Аргентина, Венесуэла, Бразилия и Боливия, сообщает РИА Новости.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в феврале Россия подаст официальную заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. Также стало известно, что Россия готова к поставкам вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Египет.

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