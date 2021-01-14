Россия выразила готовность передать Египту технологию изготовления «Спутника V»

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия готова к поставкам вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Египет. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в пресс-службе посольства Российской Федерации в Египте.

Отмечается, что также с большой долей вероятности Россия передаст технологии производства вакцины для налаживания ее выпуска в этой стране. При быстром выполнении регистрационных формальностей поставки значительных партий «Спутник V» в Египет могут начаться уже в январе, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в феврале Россия подаст официальную заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.

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