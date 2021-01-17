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Зарубежное издание заявило о способности «Спутника V» победить пандемию
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Зарубежное издание заявило о способности «Спутника V» победить пандемию

Виктория Родимкина

Здоровье

Россия разработала вакцину «Спутник V» и показала способность самостоятельно разрабатывать лекарство, способное подавить пандемию коронавируса. Об этом заявило испанское издание французской газеты «Monde diplomatique».

Автор статьи Федерико Куско отметил, что на Западе скептически и безразлично отреагировали на создание вакцины в России из-за невежества в сфере русской научной традиции.

— Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы, — написал журналист.

Он уточнил, что разработка «Спутник V» стало результатом целой цепочки научных разработок РФ, которые игнорировались в западных странах годами.

Федерико Куско подчеркнул, что в отличает от Америки и Евросоюза, где фармацевтические компании навязывают свои лекарства по завышенным ценам, «Россия за деньгами не гонится».

Автор статьи добавил, что российская вакцина на сегодняшний день распространяется по всему миру, и, скорее всего, никто не вспомнит западных подозрений насчет «Спутника V» через 50 лет.

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