Онищенко оценил идею включить пункт о вакцинации в трудовой договор

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России уже прививают представителей некоторых профессий при устройстве на работу для снижения риска заболеть различными инфекциями, сказал в беседе с «Вечерней Москвой» депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он также оценил идею включения в трудовой договор пункта о необходимости сделать прививку от того же коронавируса тем, кто контактирует с большим количеством людей.

— Дело в том, что это нормальный трудовой процесс. Мы всегда вакцинировали людей, которые работают с туберкулезом, например. У тех же животноводов, которые работали на крупных фермах и где крупный рогатый скот болел туберкулезом, обязательно была прививка. Мы обязательно прививаем людей, которые лесниками работают, для их же блага, — пояснил он.

По словам Онищенко, по поводу прививок более широкий простор дает договор страхования.

— Рассмотрим пример: вы — страховщик, а я ваш клиент. Вы мне говорите: «Давайте включим прививку от гриппа, которую каждый сезон нужно ставить». А я отвечаю: «Нет». Вы мне: «Хорошо, но если вы заболеете, то лечение будет оплачиваться по меньшему тарифу». У меня есть выбор как у клиента, но при этом меня убеждают, что если буду привит — сэкономлю свои же деньги, — объяснил депутат Госдумы.

Он отметил, что это нормальный цивилизованный процесс, который ничуть не противоречит принципу «информированное согласие на прививку», заложенному в российском законодательстве. Но в каждом случае все детали должны оговариваться. Депутат не видит необходимости тотальной вакцинации от коронавируса.

— Давайте прививать только группы риска. Группы риска по медицинским показаниям — это старшее поколение, молодые люди с эндокринными заболеваниями — диабетом и онкологией, группа риска по производственному фактору — врачи, учителя, торговля. Все те, кто контактирует с большим количеством людей, — подытожил собеседник «ВМ».

Ранее в эфире радиостанции «Говорит Москва» иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предложил включить пункт о вакцинации в трудовые контракты представителей некоторых профессий, например, преподавателей вузов. О каких конкретной прививках шла речь, специалист не уточнил.

Масштабная вакцинация от коронавируса в Москве стартовала 5 декабря. Записаться на прививку можно на сайте mos.ru.

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