Из «трупов» патогенов: что известно о третьей российской вакцине от коронавируса

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В ближайшие дни в России могут зарегистрировать уже третью отечественную вакцину от коронавируса — речь идет о разработке Центра им. Чумакова. В Роспотребнадзоре отмечают «очень хорошие и показательные» результаты исследований нового препарата. «Вечерняя Москва» выяснила, как работает эта вакцина и каковы ее главные особенности.

Вакцина из «трупов» патогенов

Вакцина Центра им. Чумакова — цельновирионная, то есть основана на применении цельного «убитого» вируса, рассказал гендиректор учреждения Айдар Ишмухаметов. Такие препараты появились еще в 1950-х годах, за прошедшее время их успели тщательно изучить, в связи с чем это средство, по сути, классическое.

Как пояснили сотрудники центра, данная инактивированная вакцина призвана научить иммунитет человека «знакомиться с «трупами» патогенов». Это «знакомство» происходит безопасно, поскольку вирус пассивен («мертв»), что не дает иммунной системе перевозбудиться. При этом у нее появляется возможность изучить патоген целиком, чтобы самостоятельно подобрать с вирусных «трупов» нужные ей детали-антигены. Это одно из ключевых отличий вакцины Центра им. Чумакова от разработок первопроходцев — центров Гамалеи и «Вектора», — которые создали векторные вакцины. Для этих препаратов ученым приходится подбирать и создавать конкретные синтетические конструкции, используя только фрагмент вакцины либо синтезируя набор антигенов.

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Цельновирионная вакцина позволяет подготовить организм для встречи с инфекцией, чтобы к этому моменту он получил полный объем антигенов для борьбы с ней, уточнил Айдар Ишмухаметов.

— В этой ситуации основная сложность заключается в том, чтобы с убийством вируса добиться сохранения антигенного состава, который был бы стабилен и вызывал бы необходимый эффект. Возможно, когда пройдет какое-то время и будет понятно, что иммунный ответ связан с каким-то из фрагментов, будет возможно перейти на другие вакцины, — добавил он.

Когда вакцина будет готова к использованию?

На сегодняшний день по итогам первой фазы испытаний доказана безопасность вакцины, которую ввели примерно двум сотням добровольцев. Серьезных побочных эффектов не оказалось. В скором времени, обещает руководство центра, появятся результаты второго этапа исследований препарата: в середине января завершится проверка эффективности лекарства. Далее эксперты приступят к третьей фазе, которую полностью удастся пройти за три–четыре месяца. Этот этап будет значительно масштабнее и задействует порядка трех тысяч участников тестов.

— В случае положительного решения нас зарегистрировать, мы очень надеемся на то, что к началу февраля это сделаем. Более того, на сегодня мы готовы начать уже и выпуск лекарства, — подчеркнул генеральный директор центра в интервью «России 1».

В свою очередь главный санитарный врач России Анна Попова подтвердила, что на данный момент препарат показывает «очень хорошие» результаты. В этой связи его могут зарегистрировать раньше намеченного срока — в ближайшие дни января.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Противопоказания вакцины Центра им. Чумакова

Руководство учреждения настаивает, ссылаясь на свой богатый опыт, что использование препарата не придется ограничивать для каких-либо категорий людей. Вместе с тем, признают разработчики лекарства, группы риска никто не отменял. Особое внимание будет уделено исследованиям действия вакцины на пациентов, имеющих осложнения и сопутствующие заболевания. О том, можно ли будет прививать беременных, детей и другие уязвимые категории, пока ничего не известно. По словам Ишмухаметова, эти вопросы будут решаться на третьей фазе испытаний препарата.

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев в беседе с «Вечерней Москвой» оценил готовящуюся вакцину и рассказал, зачем нужно создавать много препаратов против ковида.

— Никто заранее не знает, какая вакцина окажется эффективной. Поэтому сейчас используются все те платформы, которые есть в распоряжении ученых. Сначала были только живые вакцины (от кори, оспы, холеры, чумы), которые не всегда работали. Потом пришли к «убитым» вакцинам, они тоже иногда оказались неэффективными. Теперь появились векторные вакцины, РНК-, ДНК-вакцины. Но самое главное, что сейчас мы имеем дело с новым коронавирусом, поэтому никто не знает, что от него поможет, — пояснил собеседник «ВМ».

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Зверев выразил уверенность в том, что препарат Центра им. Чумакова сработает. Более того, в случае успеха ее можно будет очень быстро распространить.

— Я считаю, что это будет одна из перспективных вакцин, поскольку она цельновирионная, а значит, старая и проверенная. Таких вакцин очень много, их используют уже десятки лет, и мы точно знаем, чего от них ожидать. И главное, что это лекарство есть в промышленном виде. Если производство данной вакцины будет запущено, то уже есть предприятия, которые могут сразу ее воспроизвести. Это очень важно, — подчеркнул ученый.

Вместе с тем он предупредил, что старые технологии могут оказаться бесполезными от новых инфекций. В случае с COVID-19 пока непонятно, каким будет иммуногенный ответ, поскольку этот тип вируса подвержен мутациям. В свою очередь «препарат может начать мутировать», считает эксперт.

В заключение Зверев назвал преимущество цельновирионной вакцины. По словам специалиста, от аналогов ее отличает наличие всех белков ковида, а не только одного или части одного белка.

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