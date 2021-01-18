Российский ученый создал браслет, следящий за состоянием пациента с COVID-19

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Электронный браслет, который способен с помощью набора медицинских датчиков в онлайн-формате выявлять ключевые симптомы COVID-19 и отслеживать состояние нервной системы пациента, создал ученый из Челябинска, кандидат биологических наук Юрий Корюкалов. Об этом сообщила заместитель регионального министра информационных технологий, связи и цифрового развития Екатерина Давыдова.

Она отметила, что если разработчик сможет оперативно наладить массовое производство и внедрение данного изделия, то это повысит долю выявленных случаев заболевания коронавирусом и обеспечит более качественный мониторинг амбулаторных пациентов.

— Пандемия коронавируса ускорила внедрение цифровых технологий и сервисов в жизнь людей. В Челябинской области одним из интересных решений стало создание командой «Нейротехнолоджи» электронного браслета, который умеет отслеживать первые выраженные признаки коронавируса. Прибор с помощью набора датчиков снимает кардиограмму, регистрирует активность вегетативной нервной системы, измеряет температуру тела, следит за уровнем кислорода в крови и на основании этих данных определяет, как протекает заболевание, при этом данные можно самостоятельно и дистанционно передать медикам, — рассказала Давыдова.

Разработчик прибора сообщил, что браслет универсален, он может оценивать психофизическое состояние своего владельца в целом и посылать ему сигналы на смартфон. Также он подчеркнул, что подобных по медицинскому функционалу приборов в России не существует. Заграничные умные часы уступают российскому нейротрекеру, сообщает ТАСС.

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