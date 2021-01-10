Быстро, надежно, эффективно. Вакцинация — лучшая защита от заболевания

Фельдшер филиала столичной поликлиники № 2 Асват Абакарова готовится сделать прививку / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столице проходит второй этап вакцинирования от коронавируса. Получить прививку сегодня могут более четырех десятков категорий столичных жителей, включая одну из самых уязвимых для вируса групп — людей старше 60 лет.

Любой представитель этой возрастной категории может обратиться в районную поликлинику и выбрать удобное время.

В филиале столичной поликлиники № 2 на Ялтинской улице — оживленно. На втором этаже проходит вакцинация от коронавируса. Сотрудники провожают москвичей до дверей прививочного кабинета и терпеливо десятки раз объясняют одно и то же: «да, вакцина отечественная», «да, двухфазная», «да, размораживают»...

Опасения людей понять можно: все-таки препарат новый, привитых знакомых еще не так много, обсудить ощущения особо не с кем. Зато друзей и родных, переболевших коронавирусом, хватает у всех. И, выбирая между вирусом и прививкой, люди записываются на вакцинацию.

— Моя коллега, еще в общем молодая женщина, заболела в ноябре, — рассказывает Анна Котова, сотрудник музея военной истории. — Но она перенесла болезнь очень тяжело: несколько недель лежала в больнице, а сейчас уже второй месяц восстанавливается дома.

Повторить судьбу коллеги не хотелось никому из музейных сотрудников, и как только открылись слоты на вакцинацию, музейщики дружно записались на прививку. Анна делает уже вторую инъекцию.

После первой ее немного знобило вечером, но к утру все неприятные ощущения ушли. Интересно, что перенести прививку от гриппа Анне оказалось труднее: после нее даже температура поднималась.

— Говорят, после повторного введения вакцины от коронавируса никаких болезненных проявлений быть не должно, так как часть антител уже образовалась, — улыбается она. — Надеюсь, что это так!

А у врача ГКП № 2 Айвара Хамидуллина и после первого укола никаких побочных эффектов не было. По статистике, они вообще возможны менее чем у десяти процентов вакцинирующихся. Но, несмотря на это, допускают к вакцинации не всех.

— Я осматриваю пациентов, измеряю давление и собираю анамнез перед направлением на прививку, — рассказывает Айвар Халитович. — У людей с эндокринными нарушениями смотрю последние показатели сахара в крови. Если они высокие, направляю пациента к эндокринологу. Да, медотводы приходится выписывать. Люди огорчаются, но понимают, что это временная мера. Идут долечиваться, чтобы вернуться.

С пожилыми пациентами сложнее. «Болячек» у пенсионеров больше, чем у молодых людей.

— Как ортопед, я сразу обращаю внимание на то, как пациент входит, — рассказывает доктор. — Если скрючившись, начинаю подозревать ревматоидный артрит, который является одним из противопоказаний для прививки. И при заболеваниях суставов вакцинация не рекомендуется.

Врачи считают пенсионеров одной из самых дисциплинированных категорий населения: они и на прием не опаздывают, и исполняют все предписания. И если доктор сказал «надо подлечиться» — подлечатся и снова придут, и группу поддержки с собой приведут: соседок и подружек, с которыми за время подготовки к вакцинации успеют обсудить перспективы свободной жизни с антителами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития:

— За осенний период наши медицинские специалисты получили уникальный опыт работы по организации вакцинации. Все отработано до деталей, и логистика, и тайминг, максимально эффективно организовано пространство, чтобы человеку было удобно ожидать вакцинации, а затем, после процедуры, еще полчаса быть под наблюдением. Пришедших на вакцинацию обязательно осматривает врач, а протокол медосмотра и результаты вакцинации отражаются в электронной медицинской карте, доступной для каждого врача и пациента.

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