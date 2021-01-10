Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Число заболевших COVID-19 в РФ за первую декаду 2021 года снизилось на 12 процентов
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Число заболевших COVID-19 в РФ за первую декаду 2021 года снизилось на 12 процентов

Никита Абрамов

Здоровье

Количество заболевших за первую декаду 2021 года снизилось на 12 процентов. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Заболеваемость, если сравнивать первую, вот первую декаду нового года и прошедшую декаду, финальную, прошедшего года — снизилось количество числа заболевших почти на 12 процентов, ежедневно регистрирующихся случаев, — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Однако она уточнила, что говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в России пока рано.

Также глава Роспотребнадзора отметила высокие цифры по заболеваемости COVID-19 среди работников торговой и транспортной сфер.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Экспертные консультации ВОЗ по разрешению «Спутника V» при ЧС пройдут в январе

РоспотребнадзорАнна Поповакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Все мнения
О проекте