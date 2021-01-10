Число заболевших COVID-19 в РФ за первую декаду 2021 года снизилось на 12 процентов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Количество заболевших за первую декаду 2021 года снизилось на 12 процентов. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Заболеваемость, если сравнивать первую, вот первую декаду нового года и прошедшую декаду, финальную, прошедшего года — снизилось количество числа заболевших почти на 12 процентов, ежедневно регистрирующихся случаев, — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Однако она уточнила, что говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в России пока рано.

Также глава Роспотребнадзора отметила высокие цифры по заболеваемости COVID-19 среди работников торговой и транспортной сфер.

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