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Экспертные консультации ВОЗ по разрешению «Спутника V» при ЧС пройдут в январе
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Экспертные консультации ВОЗ по разрешению «Спутника V» при ЧС пройдут в январе

Никита Абрамов

Внешняя политика

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведут консультации по разрешению для использования при чрезвычайных обстоятельствах вакцины «Спутник V» в 20-х числах января. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

— Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по заявке вакцины «Спутник V» на получение статуса разрешения для использования в чрезвычайных обстоятельствах пройдут в режиме онлайн в двадцатых числах января, — заявил Глаголев в эфире телеканала «Россия 1».

Включение вакцин в список разрешенных для использования при ЧС делает проще регистрацию препарата в других государствах. Также после включения в список будут открыты возможности поставки по линии ВОЗ и ЮНЕСКО.

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