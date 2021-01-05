Минздрав заявил о высокой эффективности вакцины «Спутник V»

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» в ходе исследований и масштабной вакцинации показывает высокую эффективность и безопасность. Об этом во вторник, 5 января, заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.

По его словам, решение о регистрации данной вакцины было принято с учетом ее высокой эффективности, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что более миллиона россиян привились вакциной «Спутник V». Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что ежедневно по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот. Никаких новых нежелательных реакций на препарат специалисты не выявили.

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