Сербия начнет вакцинацию «Спутником V» с 5 января

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V» начнется в Сербии со вторника, 5 января. Об этом заявил государственный секретарь Министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек.

По его словам, до конца недели в стране планируется вакцинация около 11 тысяч человек. В первую очередь прививки сделают медикам, сотрудникам геронтологических центров и работникам соцзащиты. На протяжении текущей недели будет использовано 2400 доз вакцины «Спутник V», сообщает агентство Tanjug.

Напомним, первые 20 доз «Спутника V» прибыли в Сербию 4 декабря.

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