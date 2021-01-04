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Китай отреагировал на слова заместителя советника Трампа об утечке COVID-19
Фото: pixabay.com

Китай отреагировал на слова заместителя советника Трампа об утечке COVID-19

Кирилл Николаев

В мире

Заявления заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера об утечке коронавирусной инфекции из уханьской лаборатории являются низкокачественной ложью и слухами. Об этом в понедельник, 4 января, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

— Я очень надеюсь на то, что американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттинджера или же это официальная позиция администрации США, — цитирует Чуньин РИА Новости.

По ее словам, данную версию опровергли практически все именитые эксперты в этой области.

Ранее Мэтью Поттинджер заявил, что самой достоверной теорией возникновения пандемии коронавируса является утечка из лаборатории в Китае. Он не привел никаких доказательств этой теории, а сослался на «последние разведывательные данные».

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