Первый в мире человек привился вакциной AstraZeneca

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Первым в мире человеком, который привился от коронавируса вакциной AstraZeneca, стал 82-летний житель Британии Брайан Пинкер. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает телеканал Sky news.

Пациента госпитализировали в университетский медицинский центр. Там он проходит процедуру диализа из-за заболевания почек. Пинкер рад, что вакцину изобрели именно в Оксфорде, потому что является коренным жителем этого города.

Ранее сообщалось, что использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca было одобрено правительством Великобритании.

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