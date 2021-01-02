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РФ готова начать испытания на Украине совместной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

РФ готова начать испытания на Украине совместной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca

Юлия Курганова

Здоровье

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов начать на Украине испытания вакцины «Спутник V» и AstraZeneca. Об этом сообщил глава организации Кирилл Дмитриев.

— Мы готовы передавать наши технологии для производства на Украине. Мы также готовы начать клинические испытания на Украине вакцины AstraZeneca и «Спутник». Мы считаем, что вакцины вне политики, — пояснил он на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

Ранее глава партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что украинская компания «Биолек» обратилась в минздрав страны с заявлением о государственной регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V».

В свою очередь главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что слухи о госрегистрации в стране вакцины из России являются ложными.

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Читайте также: Заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V» подали на Украине

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