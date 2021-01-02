Заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V» подали на Украине

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

30 декабря 2020 года харьковская компания «Биолек» обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о государственной регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства для обеспечения ею украинских граждан. Об этом сообщил председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По словам политика, «Биолек» является лидером фармацевтической промышленности Украины. Его мощности и квалификация персонала позволяют производить вакцину от COVID-19.

— «Спутник V» является единственной вакциной, разработчик которой — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, в отличие от всех других разработчиков в мире, дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины. Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины — в срок от 3 до 6 месяцев, — приводит слова политика официальный сайт партии.

По мнению Медведчука, у Украины есть все возможности самостоятельно производить вакцину от COVID-19 и ни от кого не зависеть в ситуации с пандемией.

Отказ власти или препоны с ее стороны в регистрации «Спутник V» на Украине станет свидетельством преступного намерения правительства «лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса», заключил Медведчук.

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