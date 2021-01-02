Еще 26 301 новый случай COVID-19 выявлен в России за последние сутки

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Еще 26 301 новый случай коронавируса выявлен в России за последние сутки. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в субботу, 2 января.

За последние 24 часа COVID-19 был обнаружен у пациентов в 84 регионах. У 14,8 процента из них не были выявлены клинические проявления болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего заболевших коронавирусом за сутки выявили в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.

В России за сутки были зафиксировано 447 летальных исходов, полностью выздоровело 18 897 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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