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Еще 26 301 новый случай COVID-19 выявлен в России за последние сутки
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Еще 26 301 новый случай COVID-19 выявлен в России за последние сутки

Анастасия Волоснова

Здоровье

Еще 26 301 новый случай коронавируса выявлен в России за последние сутки. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в субботу, 2 января.

За последние 24 часа COVID-19 был обнаружен у пациентов в 84 регионах. У 14,8 процента из них не были выявлены клинические проявления болезни.

Еще 26 301 новый случай COVID-19 выявлен в России за последние суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего заболевших коронавирусом за сутки выявили в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.

В России за сутки были зафиксировано 447 летальных исходов, полностью выздоровело 18 897 человек.

Еще 26 301 новый случай COVID-19 выявлен в России за последние суткиФото: Стопкоронавирус.рф

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