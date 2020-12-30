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Правительство Великобритании одобрило использование новой вакцины от коронавируса
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Правительство Великобритании одобрило использование новой вакцины от коронавируса

Анастасия Волоснова

В мире

Использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca было одобрено правительством Великобритании. Об этом говорится в заявлении правительства страны в среду, 30 декабря.

— Правительство сегодня приняло рекомендацию Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) разрешить использование вакцины от COVID-19 Оксфордского университета и AstraZeneca, — приводит РИА Новости сообщение властей.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил заявление правительства, а премьер-министр страны Борис Джонсон назвал одобрение новой вакцины от коронавирусной инфекции «фантастической новостью».

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