Голикова сравнила российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разные, но обе — хороши. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду, 30 декабря.

По ее словам, вакцина «Спутник V» может быть немного «реактогеннее», чем «ЭпиВакКорона», но ни та, ни другая не дает серьезных побочных эффектов.

— Они абсолютно разные — одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ, — пояснила Голикова.

Она добавила, что у созданных в России вакцин нет никакого отрицательного фидбэка по их применению.

Напомним, Министерство здравоохранения РФ уже зарегистрировало две российские вакцины. Первая в мире вакцина от коронавируса — «Спутник V» — была создана центром имени Гамалеи, вакцину «ЭпиВакКорона» разработал центр «Вектор». Поставки препаратов уже начались в регионы для проведения масштабной вакцинации от COVID-19.

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