Россия получила первую партию вакцины «Спутник V», произведенную в Южной Корее

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Российская Федерация получила первую партию вакцины «Спутник V», произведенную в Южной Корее. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, вакцина также будет производиться в Бразилии, Китае, Индии и ряде других стран.

— Мы налаживаем очень большое производство вакцины за рубежом. И площадки за рубежом будут поставлять вакцину на зарубежные рынки, — отметил Дмитриев.

В РФПИ уточнили, что первые образцы из Южной Кореи поступили для изучения.

Ранее Дмитриев заявил, что исследования в рамках комбинации вакцины «Спутник V» и препарата компании AstraZeneca начнутся в ближайшее время в трех странах.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Матвиенко заявила, что Россия справилась с пандемией лучше многих стран