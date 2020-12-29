Матвиенко заявила, что Россия справилась с пандемией лучше многих стран

Фото: Официальный сайт президента РФ

Россия справилась с пандемией коронавирусной инфекции лучше многих стран мира. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

Она подчеркнула, что главная задача властей страны заключалась в спасении жизни и здоровья людей. Президентом России и правительством оперативно принимались решения по поддержке экономики и граждан.

— Нам удалось пройти этот период с меньшими потерями, чем мы сами ожидали, — заявила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации отметила, что борьба с пандемией не отменила общую повестку по развитию страны.

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