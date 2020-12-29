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«Выжил из ума»: В Госдуме оценили слова главы МИД Украины о вакцине «Спутник V»
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Госдумы РФ

«Выжил из ума»: В Госдуме оценили слова главы МИД Украины о вакцине «Спутник V»

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является гибридным оружием, неадекватно. Об этом во вторник, 29 декабря, заявил первый зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал вакцину «Спутник V» гибридным оружием России против Украины.

— Этот человек вообще, наверное, выжил из ума, потому что назвать препарат, который спасает людей, гибридным оружием — это не поддается даже каким-то словам, каким-то оценкам, действиям, — цитирует Водолацкого РИА Новости.

Он отметил, что заболеваемость на Украине растет. Жители страны хотят получить вакцину. Водолацкий подчеркнул, что российская вакцина является безопасной, поэтому Киеву «сам Бог велел» закупить у России эту вакцину.

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