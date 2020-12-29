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Венесуэла закупит «Спутник V» для вакцинации десяти миллионов человек
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Венесуэла закупит «Спутник V» для вакцинации десяти миллионов человек

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Венесуэла подписала контракт с РФ на закупку российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для вакцинации десяти миллионов человек. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила вице-президент страны Делси Родригес в эфире телеканала Telesur.

По ее словам, власти Венесуэлы готовы как можно скорее начать вакцинацию населения. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров поблагодарил венесуэльских коллег за подписание документа.

Ранее стало известно, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от коронавирусной инфекции.

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вакцинаРоссияВенесуэла
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