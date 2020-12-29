Премьер-министры России и Азербайджана обсудили борьбу с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин и его азербайджанский коллега Али Асадов провели телефонный разговор во вторник, 29 декабря. Содержание диалога раскрыли в пресс-службе российского правительства.
По ее данным, политики обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в том числе с использованием вакцин и «новейших лекарственных препаратов».
Также председатели кабминов поговорили о двустороннем сотрудничестве Москвы и Баку и проектах в энергетической, промышленной, транспортной и других областях.
Помимо этого, Мишустин и Асадов подчеркнули важность совместных усилий по восстановлению и экономическому развитию Нагорного Карабаха после произошедшего там конфликта.
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