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Мурашко рассказал об ожиданиях от широкого применения вакцины «Спутник V»
Фото: Пресс-служба Минздрава России

Мурашко рассказал об ожиданиях от широкого применения вакцины «Спутник V»

Юлия Ямпольская

Здоровье

Широкое применение вакцины от коронавируса «Спутник V» станет значимым шагом к защите граждан РФ и Белоруссии. Такое мнение выразил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, жители соседней республики с самого начала были заинтересованы в получении вакцины для профилактики COVID-19. Он также отметил, что клинические испытания в рамках прививочной кампании успешно провели в результате тесной работы регуляторных органов двух государств.

На данный момент идут переговоры об организации производства вакцины на территории республики.

— Уверен, что широкое применение вакцины «Спутник V» станет важным шагом к защите граждан России, Белоруссии и других стран, принявших решение о ее применении, от COVID-19, — заключил Мурашко.

Ранее сообщалось, что Белоруссия начала вакцинацию граждан от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

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БелоруссияВакциныкоронавирус
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