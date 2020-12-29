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Вакцинация от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» началась в Белоруссии
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вакцинация от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» началась в Белоруссии

Виктория Родимкина

Здоровье

Белоруссия начала вакцинацию граждан от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) во вторник, 29 декабря.

— Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения РФ и РФПИ объявляют о начале вакцинации населения Белоруссии российской вакциной от коронавируса «Спутник V», — уточняется в сообщении.

В РФПИ заявили, что Белоруссия стала первой страной после России, которая официально зарегистрировала вакцину «Спутник V».

Первая партия вакцины прибыла в Белоруссию 29 декабря, добавили в сообщении.

Напомним, удостоверение о регистрации вакцине выдали 21 декабря. На территории Белоруссии 1 октября начались первые зарубежные клинические исследования «Спутника V».

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Белоруссиявакцинациякоронавирус
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